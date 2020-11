Kornwestheim Wie kalter Kaffee zu einem guten Tag beiträgt

Kornwestheim - So viel Glückseligkeit. „Der 2. November war ein guter Tag für den Lärmschutz“, frohlockte Silke Gericke, die im Frühjahr des kommenden Jahres für die Grünen in den Landtag einziehen will, und Parteifreund Thomas Marwein, der das bereits vor neun Jahren geschafft hat und nun Lärmschutzbeauftragter des Landes Baden-Württemberg ist, pflichtete ihr bei. Was die beiden so beseelte: An diesem Tage zu Beginn der Woche erfuhren sie bei einem „digitalen Ortstermin“, zu dem sie eingeladen hatten, vom Ersten Bürgermeister Daniel Güthler, dass die Stadt Kornwestheim in der Lange- und in der Pfarrer-Hahn-Straße Tempo 30 einführen will. „Das ist eine Supernachricht“, freute sich Gericke.