Kornwestheim Wie kommt das Holz zur Heizzentrale?

Das Areal südlich der Realschule ist ein Kompromiss. Lieber hätte der Erste Bürgermeister Daniel Güthler die Energiezentrale am Hornbergdurchlass errichtet. Aber: Das dort auserwählte Grundstück muss laut der Region freigehalten werden für den Fall, dass der Nordostring gebaut wird. Schon vor drei Jahren haben sich die Stadträte deshalb auf die Fläche an der Schule verständigt. Mittlerweile sind sie damit aber nicht mehr glücklich. Verbaut sich die Stadt damit möglicherweise nicht die Flächen, die sie für den Schulcampus Ost – er wird bekanntlich um eine Grund- und die Gemeinschaftsschule erweitert – benötigt? Diese Frage wurde in der AUT-Sitzung mehrfach formuliert. Nein, antwortete Daniel Güthler. In der Diskussion sei derzeit ein Abriss der Realschulsporthalle, um dort ein mehrgeschossiges Schulgebäude samt neuer Sportstätte zu errichten. Auch der benachbarte Bolzplatz käme als Baugrundstück in Frage. Architekten sollen in einem Wettbewerb Vorschläge erarbeiten, wie sie die Gebäude positionieren und gestalten würden. Aber das Gelände der Energiezentrale, so Güthler, werde definitiv nicht benötigt. Gleichwohl: Eine Schule direkt neben einem Industriegebäude sei nicht glücklich, kritisierten Stadträte.