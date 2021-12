Kornwestheim Wie Kornwestheim seinen Wald verlore

Wie ein Krimi liest sich die Geschichte über den Salonwald, der bis zum Jahr 1906 samt der angrenzenden Wohnhäuser zu Kornwestheim gehörte. Günther Bergan hat die Geschichte des Salonwalds und der Karlshöhe aufgeschrieben. Ende des 19. Jahrhunderts entwickelte sich das Gebiet zu einem vornehmen Villenviertel. Kein Wunder: Eine attraktive Höhenlage und die Nähe zu Ludwigsburg zogen die Reichen und Wohlhabenden an. Dumm nur, dass Ludwigsburg sich weigerte, für Gas und Straßenbeleuchtung zu sorgen und es ablehnte, das Abwasser ins bereits vorhandene Kanalnetz leiten zu lassen. Kornwestheim konnte sich den Ausbau der Infrastruktur am Rande der Gemarkung indes nicht leisten. Über zehn Jahre dauerten die Verhandlungen zwischen Kornwestheim und Ludwigsburg, teils unter Beteiligung des Innen- und des Staatsministeriums. Am 1. Februar 1906 erklärt sich Kornwestheim „im Interesse des Friedens“ bereit, den Salon an Ludwigsburg abzutreten. Ludwigsburg zögert, will den Preis noch drücken, aber am Ende wechseln Karlshöhe, Salonwald und ein Gebiet nördlich des Römerhügelwegs für 60 000 Mark den Besitzer. Ludwigsburg muss sogar nur 40 000 Mark zahlen, den Rest übernehmen die Hauseigentümer aus dem Gebiet am Salonwald.