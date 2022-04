Kornwestheim Wie kriegt man Kinder an die Tuba?

Es stellt sich für alle Beteiligten also die Frage: Was tun? Dass es ein mittel- bis langfristiger Prozess wird, ist Michael Meyle klar. „Wir arbeiten jetzt ein Konzept aus“, sagt er, „natürlich in enger Zusammenarbeit mit der Musikschule.“ Das heißt vor allem: Werbung, Werbung, Werbung, nicht zuletzt mit Blick auf das Große Blasorchester und vor allem für die sogenannten Mangelinstrumente. „Die Schüler müssen natürlich dranbleiben“, so Meyle.

Freilich gäbe es auch eine einfache, kurzfristige Lösung. „Man könnte natürlich alles, was jetzt in der Musikschule an Ensemblearbeit stattfindet, ins Jugend-Blasorchester rüberschieben“, so Meyle. Das ergibt allerdings langfristig wenig Sinn. Weil dann wiederum bei der Musikschule – und somit später erneut beim Jugend-Blasorchester – ein Vakuum entsteht. Bei der Musikschule stünde man dann ohne das „Vor-Orchester“ namens Kids-Brass da. Dort sind die Kinder laut Sabine Segmiller ohnehin noch nicht so weit, um ins Jugendblasorchester zu wechseln. Allerdings: In Abstimmung mit Dirigent Gunnar Dieth wollen die Städtischen Orchester für die Zukunft in ihrer Jugendabteilung das musikalische Niveau ein wenig senken.

„Natürlich wäre es den Städtischen Orchestern recht, wenn wir ‚nachschieben‘ würden“, sagt Sabine Segmiller. Doch auch sie spricht von einer langfristigen Arbeit, bei der alle an einem Strang ziehen und auch füreinander werben müssten. „Michael Meyle und ich, wir sprechen viel“, sagt sie. Wie es am Ende ausgeht, wann und ob es wieder ein Jugendblasorchester in Kornwestheim gibt, das kann zum jetzigen Zeitpunkt noch keiner so wirklich sagen.