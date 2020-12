Kornwestheim Wie läuft der Verkauf von Holz im Corona-Jahr?

Kornwestheim - Waren in den vergangenen Jahren die traditionellen Versteigerungstermine noch das Mittel der Wahl, um Brennholz zu vermarkten, stellt sich die Situation in diesem Jahr anders dar. Wie genau, das teilte das Ludwigsburger Landratsamt nun mit: Je nach Waldbesitzer werde das Brennholz zum Festpreis verkauft, in Online-Auktionen angeboten, per Submission zugeschlagen oder, aber nur mit einem entsprechenden Hygienekonzept, bei einer direkten Versteigerung meistbietend an den Mann oder die Frau gebracht.