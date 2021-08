Die gibt es an der THRS zuhauf. „Wir fangen in der 5. Klasse an und gehen vom Wunschberuf des Schülers aus“, berichtet Cornelia Lauster, „und wir sprechen über Stärken und Schwächen.“ Und dann gehe es auch schon los. In der 5. und 6. Klasse organisiert die THRS für die Kinder einen Tag, an dem sie mit einem Elternteil oder einem Verwandten an dessen Arbeitsplatz mitgehen. Es folgen zahlreiche Möglichkeiten zum „Reinschnuppern“: Girls Day, Boys Day, der Firmensommer des Landratsamtes, um nur ein paar zu nennen. In Klasse 8 und 9 stehen schließlich die einwöchigen Praktika an, die jeder Schüler und jede Schülerin frei wählt.