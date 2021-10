Die Polizei hat dazu einige Zahlen zusammengefasst: Im Bereich „Enkeltrick“ verzeichnete das Polizeipräsidium Ludwigsburg im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg der registrierten Straftaten von 153 auf 363. Zwar blieben 355 Fälle ein Versuch, in acht vollendeten Fällen entstand jedoch ein Schaden von rund 200 000 Euro. Ebenso gravierend war die Entwicklung beim Phänomen „Falscher Polizeibeamter“. 1094 Delikte bedeuten laut der Polizei einen Zuwachs von mehr als 83 Prozent. In 14 Fällen gelangten die Täter an ihr Ziel und erbeuteten insgesamt rund 346 000 Euro.