Kornwestheim Wie sieht mein Haus von oben aus?

Ein Junge konnte es gar nicht erwarten und war enttäuscht, als er weiter unten noch nichts hörte. „Ich höre nur Getrampel“, stellte er fest und meinte damit die lauten Schritte der anderen. Nach der steilen Wendeltreppe konnten die Kinder dann endlich von oben die Fernsicht genießen. Weitaus interessanter als die Frage, auf welcher Seite man wohl die Burg Hohenneuffen sehen könnte, war es aber, herauszufinden, wie das eigene Haus von oben aussah. In luftiger Höhe ließ Stephen Perri, seit 1. September Leiter der Kindersportschule, dann auch noch einmal die vergangene Woche Revue passieren. Am Montag haben sich die Teilnehmer der Freizeit erst einmal ganz zwanglos in der ESG-Halle sportlich betätigen können. „Ich glaube, den Kindern fehlt im Alltag oft die Kreativität“, hat er beobachtet. Sie haben sich jede Menge Sportgeräte geholt und aus diesen Burgen und Verstecke gebaut. Am Dienstag stand eine Fahrt in die Umgebung des Breitenauer Sees auf dem Plan. Den Mittwoch verbrachten die Kinder im Funsportzentrum. Sie konnten außerdem gleich ihre Fahrräder durchchecken lassen, damit die für die große Fahrradtour am Donnerstag bereit waren. Da ging es nämlich gemeinsam hinunter zum Neckar, weiter zu einem Spielplatz mit Grillgelegenheit und wieder zurück nach Kornwestheim.