Kornwestheim Wie soll die City bespielt werden?

Über dieses Spannungsfeld sind sich auch Oberbürgermeisterin Ursula Keck und Eyleen Dellori, die Stadtmarketingbeauftragte bei der Stabstelle Wirtschaftsförderung, im Klaren, als sie während eines Rundgangs durch die Innenstadt über das Thema Veranstaltungsorganisation sprechen – und darüber, dass gut organisierte und publikumsträchtige Veranstaltungen für eine prosperierende und attraktive Innenstadt wichtig sind. Dellori betont: „Die Corona-Pandemie hat natürlich auch auf die Veranstaltungssituation in der Innenstadt Auswirkungen gehabt.“ Vieles sei in den vergangenen gut zwei Jahren ausgefallen. Die Zukunft mancher eingespielter Veranstaltungsreihen ist durchaus unklar. Fraglich ist etwa, ob es noch einmal eine Automeile in ihrer zuletzt gelebten Form geben wird, oder ob sie vielleicht als allgemeine Mobilitätsmeile wiederkommt. Auch das Stadtfest mit der Artistenfamilie Traber, aus dem eine Tradition hätte werden sollen, fand nur einmal statt, seinerzeit noch mit organisiert von der früheren City-Managerin Elvira Saverschek.