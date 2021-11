Kornwestheim Wie viele Lastwagen fahren hier künftig?

Dass der Verkehr ergo zunehmen wird, ist wohl, so sieht es auch Güthler, keine bloße Spekulation: „Es werden ja schlicht mehr Kapazitäten geschaffen“, so der Erste Bürgermeister. Natürlich sei es wichtig, Verkehr auf die Schiene zu verlegen. Aber bei einem Umschlagplatz wie eben in Kornwestheim müsse man immer im Gespräch bleiben, den Blick auch auf die Anwohner richten.

Auf den Lärm von Güter- und Rangierbahnhof schauen übrigens nicht nur die Kornwestheimer, auch Stammheim ist betroffen. Schon jetzt gibt es immer wieder Beschwerden etwa aus dem Wohngebiet Sieben Morgen, wegen der Lastwagen und der Piepsgeräusche der Krananlagen. Dass die Lärmimmissionen unter den Richtwerten liegen, so nichts gegen die neuen Abstellflächen spreche, heißt es es zwar aus dem Stuttgarter Amt für Umweltschutz. Aber auch dort denkt man weiter: „Da ein weiterer Ausbau und eine Umstrukturierung des übrigen Container-Umschlag-Gebiets in Richtung Süden geplant sind, wäre es sinnvoll, das komplette Gebiet neu zu bewerten.“ Das Amt für Stadtplanung und Wohnbau ergänzt: „Um dem Anliegen des Bürgervereins Stammheim nach Entschärfung der Lärmsituation Rechnung zu tragen, wird besonderer Wert auf eine detaillierte Untersuchung der aktuellen und zukünftigen Lärm- und Verkehrssituation auch unter Einbeziehung der Planungen der Stadt Kornwestheim gelegt.“ Stuttgart unterstützt ergo den Vorschlag Kornwestheims, die Bahn möge Verkehrsplaner beauftragen.

Was sagt die Bahn?

Die Unternehmen jedenfalls beschäftigt sich bereits mit der Stellungnahme aus Kornwestheim: „Das Eisenbahn-Bundesamt als für das Plangenehmigungsverfahren zuständige Behörde hat die in der Stellungnahme der Stadt Kornwestheim formulierte Forderung nach einem Verkehrsgutachten als Auftrag an uns weitergeleitet“, so eine Sprecherin. „Diesem kommen wir selbstverständlich nach.“ Begonnen werden solle mit dem Bau der neuen Abstellfläche möglichst im kommenden Jahr. Und das Kranterminal? Hier geht es, so die Planung durchläuft, wohl ebenfalls in den nächsten ein bis zwei Jahren los. Was die Bahn zum Mehrverkehr sagt, der daraus folgen könnte? „Derzeit befinden wir uns in der Analyse und Auswertung der für das Verkehrsgutachten erforderlichen Grundlagen und Daten und können noch keine Aussagen zu möglichen Ergebnissen treffen“, so die Sprecherin.