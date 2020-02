Kornwestheim Wie voll ist die Tiefgarage am Marktplatz?

Kornwestheim - Der Freie Wähler Klaus-Dieter Holzscheiter macht sich derzeit ein wenig Sorgen um die Tiefgarage am Kornwestheimer Marktplatz. In dem Parkhaus gebe es immer mehr Langzeitparker, so hat es der Stadtrat beobachtet, darunter auch waschechte Pendler, die ihr Fahrzeug abstellen und dann mit der S-Bahn weitersausen. Sie nutzten demnach, dass in der Tiefgarage kostenlos geparkt werden könne. Holzscheiter sieht die Gefahr, dass zu wenige Plätze übrig bleiben für Menschen, die auf dem und rund um den Marktplatz einkaufen wollen – und brachte diese Sorge sodann im Verwaltungs- und Finanzausschuss vergangene Woche zum Ausdruck.