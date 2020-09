Kornwestheim - Nachdem die Anzahl der Corona-Infektionen in Kornwestheim noch Anfang und Mitte August relativ stabil war, ist sie zuletzt wieder gestiegen. Am 3. August verzeichnete das Gesundheitsamt des Landkreises Ludwigsburg in der Stadt noch 154 Fälle, am 17. August 155 Fälle, am 24. August waren es dann 161 Infizierte. Aktuell sprechen die Behörden – mit Stand 7. September – von 177 Fällen in Kornwestheim.