Kornwestheim Willkommen in der Wunderkiste

Apropos Sockel: Auch damit hat sich Brinkmann ausgiebig beschäftigt. Eine Fotoreihe, die fast eine komplette Wand des Ausstellungssaals im Kleihues-Bau ziert, befasst sich mit dem „Prinzip Sockel“. Ist etwas Kunst, weil es auf einem Sockel steht? Und kehrt man es um, wird dann der Sockel zur Kunst? Es ist ein Balanceakt zwischen scheinbar wertlosen Gegenständen und den hochkarätigsten Fragen der Kunstwelt: Was ist eigentlich Kunst?

Dieses unlösbare Rätsel führt direkt zum Ausgangspunkt. Denn das, was Brinkmann in seiner Heimat häufig auf Sperrmüll-Märkten findet, ist in den seltensten Fällen Kunst per se. Vielmehr ist es der Vision des Künstlers geschuldet, was daraus wird. Übrigens unterscheide sich seine aufgeräumte Wohnung grundlegend von seinen Arbeitsräumen, in denen seine Sammelei durchaus sichtbar sei.„Es kann sein, dass Gegenstände erst einmal ein paar Jahre in meinem Atelier herumliegen“, gesteht er. Und dann finden sie doch Verwendung. „Es gibt auch Dinge, die verstehe ich selbst nicht“, sagt er.

„Kastell Inn“ ist bis zum 11. September in der Galerie im Kleihues-Bau zu sehen.

Info

Konzept

Wie Museumsleiterin Saskia Dams betont, soll Thorsten Brinkmanns Ausstellung neben Erwachsenen auch Kinder und Jugendliche ansprechen. Dementsprechend präsentiert sich auch das Begleitprogramm.

Begleitprogramm

Am Sonntag, 15. Mai, gibt es am Internationalen Museumstag eine Kinderkunstaktion mit fantasievollen Maskeraden. Einen „Upcycling-Workshop“ folgt am Sonntag, 22. Mai. Aus Weck-Gläsern werden Windlichter. Am Sonntag, 24. Juli, wird beim Kreativ-Workshop aus Stoffresten Neues gestaltet. Am Freitag, 2. September, gibt es eine Kuratorenführung mit anschließendem Drei-Gänge-Menü im Applaus. Am Sonntag, 11. September, ist vor der Finissage eine Bastelaktion geplant.