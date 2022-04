Es ist noch reichlich da. 120 Tonnen Streusalz im Silo, 80 Tonnen im Flachlager, 35 Tonnen Split: Auf dem Kornwestheimer Bauhof gibt es noch genug Material, das die Arbeiter auf Straßen und Wegen im Stadtgebiet verteilen können. Wahrscheinlich werden sie ein paar Tonnen davon am Wochenende brauchen. Die Wettervorhersage kündigt in den Nächten Minusgrade und leichten Schneefall an.