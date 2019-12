Kornwestheim Wintermarkt: Tom Sanchez würde gerne wiederkommen

Zweimal in der Woche trainieren die Ufo-Jongleure in der Asperger Rundsporthalle, ein halbes Jahr intensiven Übens dauere es, so erzählt Jörg Kammerer, bis man sich auf die Bühne trauen könne – mit zunächst einmal drei Bällen. In Kornwestheim flogen sogar bis zu fünf Bälle gleichzeitig durch die eisige Luft.