Kornwestheim „Wir geben in Kornwestheim die Richtung vor“

Sie sind Polizeibeamter. Wie erleben Sie die Stimmung im Lande? Werden Polizisten noch als Respektspersonen wahrgenommen?

Das Thema beschäftigt die Polizei ja schon seit vielen Jahren. Es hat jetzt durch die Ereignisse in den USA und in Stuttgart noch einmal eine neue Dimension bekommen, wobei ich die Verhältnisse in Amerika und in Deutschland für kaum vergleichbar halte. Wir haben eine völlig andere, viel intensivere Ausbildung unseres Nachwuchses. Aber ja: Der Respekt hat abgenommen, und in Uniform an einem frühen Samstagmorgen auf eine Horde von angetrunkenen, jungen Menschen zu treffen, die die Nacht durchgezecht haben, das ist kein Vergnügen.

Eigentlich ist es doch positiv zu bewerten, dass die Menschen Ordnungshütern nicht willenlos folgen wollen. Wo sehen Sie die Grenze?

Sie haben Recht: Man darf jede polizeiliche Maßnahme hinterfragen, man darf sich auch beschweren. Aber hier geht’s in der Regel um eine Ablehnung von Polizei und damit von einer staatlichen Ordnung insgesamt.

Sie haben jüngst einmal im Gemeinderat gesagt: Wir stehen mit Corona vor einer der größten Herausforderung seit Bestehen der BRD. War das nicht ein bisschen dick aufgetragen?

Nein. Die Bundespolitik schüttet, so wie übrigens auch Europa, momentan alles mit Geld zu. Dass man so locker mit Geld umgeht, das macht mir Sorgen. Ich habe die Befürchtung, dass wir in einigen Jahren vor der großen Frage stehen, wie wir unsere Haushalte noch finanzieren.

Hat Kornwestheim auch zu sehr das Füllhorn ausgeschüttet?

Nein. Wir haben meiner Ansicht nach strategisch klug gehandelt, Gelder umverteilt und sind so bisher ganz gut durch diese Krise gekommen.

Sie stehen seit der Kommunalwahl 2019 der größten Fraktion im Gemeinderat vor. Was hat sich für Sie geändert? Sind Sie wichtiger geworden in der Stadt?

Ich sehe uns schon als eine Gruppierung, die die Richtung in der Stadt vorgibt. Wir haben die Möglichkeit, in der Stadt etwas zu verändern. Aber die Mehrheitsverhältnisse im Gemeinderat machen das natürlich nicht immer einfach. Sie brauchen mindestens zwei weitere Fraktionen, um eine Stimmenmehrheit zu erlangen. Bisher haben wir aber Verbündete für unsere Anliegen gefunden. Die Arbeit mit allen Fraktionen ist sehr gut, konstruktiv und sehr harmonisch. Und was sehr positiv ist: Wir haben keine AfD-Fraktion im Gemeinderat.

Macht sich die starke Fraktion Grüne/Linke in den Beschlüssen schon bemerkbar?

Wir haben einige Punkte im Bereich Klimapolitik und Wohnungsbau schon gesetzt – zum Beispiel beim schwierigen Projekt Mühlhäuser Straße, bei dem auf unsere Initiative hin begrünte Flachdächer gebaut werden. Wir werden in Zukunft auch darauf achten, dass zum Beispiel keine grauen Dachziegel mehr verwendet werden. Sie werden noch heißer als die roten Ziegel.

Sie haben neue, junge Kollegen in der Fraktion. Was ist anders geworden?

Der Druck ist gewachsen. Die jungen Kollegen wollen etwas bewegen und haben frischen Wind in die Fraktion gebracht.

Das bedauern Sie oder begrüßen es?

Das ist eine Herausforderung, die uns aber anspornt, Themen schneller, aber auch überlegter in die kommunalpolitische Arbeit einzubringen. Wir haben noch einiges in petto.

„Das Geld, das wir in die Schullandschaft investieren, ist gut investiertes Geld“

Ein Projekt, das der Gemeinderat kurz vor der Sommerpause auf den Weg gebracht hat, war die Neuordnung der Schullandschaft. 60 Millionen Euro stehen im Raum. Hat die Stadt das Geld überhaupt?

Wir benötigen das Geld nicht auf einen Schlag, es ist ein Prozess, der über mehrere Jahre geht. Und vielleicht benötigen wir ja sogar noch mehr Geld. Wir müssen uns auf jeden Fall Gedanken machen, wie die Schule der Zukunft aussieht. Sind die Klassenzimmer in der Größe, wie sie derzeit geplant werden, noch ausreichend, oder müssen wir nach den Erkenntnissen der Corona-Pandemie in größeren Dimensionen denken? Wir müssen anders denken, wenn es um soziale Räume und Schulsozialarbeit an den Schulen geht. Wir müssen die Digitalisierung vorantreiben. Da hinkt nicht nur Kornwestheim hinter der Entwicklung weit, weit her. Die Corona-Zeit hat gezeigt, wie hilflos die Schulen teilweise waren, mit den Schülerinnen und Schülern überhaupt Kontakt aufzunehmen.

Es gibt aber auch Hinweise darauf, dass die Schülerinnen und Schüler hilflos waren, ihre digitalen Endgeräte zu etwas anderem zu nutzen als zum Daddeln.

Das stimmt. Und auch Lehrer waren überfordert, weil ihnen die entsprechende Ausbildung für den Umgang mit der digitalen Technik fehlt. Wir stehen vor einer großen Herausforderung. Das Geld, das wir in die Schullandschaft investieren, ist meiner Ansicht nach gut investiertes Geld, weil wir es für unsere Zukunft ausgeben. Bildung und Schule ist eines der wichtigsten Aufgabenfelder einer Kommune.

Und wenn das Geld dann doch nicht reicht?

Dann müssen wir umschichten oder das Projekt zeitlich so strecken, dass es reicht.

Auf der Einnahmenseite wird die Stadt auf jeden Fall massive Ausfälle zu verkraften haben. Sind Sie für einen erneuten Prozess der Strategischen Steuerung, also des Zusammenstreichens von Ausgaben, des Erhöhens von Gebühren und des eisernen Sparens?

Wir sollten es tunlichst vermeiden, solch einen umfangreichen Prozess noch einmal durchlaufen zu müssen. Deshalb müssen wir jetzt schon anfangen, Ausgaben zu streichen und zu sparen.

Wo zum Beispiel?

Projekte müssen auf den Prüfstand gestellt werden, dazu zählt für mich auch zum Beispiel der Straßenbau und die Straßenunterhaltung. Unsere Straßen sind im Vergleich zu anderen Regionen in Deutschland gut in Schuss. Wir werden den einen oder anderen Kreisverkehr, der geplant ist, nach hinten verschieben müssen. Aber ich denke nicht an das Soziale oder an den Schulbereich.

Denken Sie denn an die Große Pflugfelder Brücke?

Dieses Projekt werden wir nicht auf Jahre hinausschieben können - so wie in Genua, wo die Brücke dann irgendwann einfach in sich zusammengefallen ist. Das wird die Aufgabe des Gemeinderats sein, Projekte zu priorisieren und danach zu schauen, was noch Zeit hat.

Vielleicht kommt Oberbürgermeisterin Ursula Keck ja doch nicht mit ihrer Idee zum Zuge, auf eine Sanierung der Pflugfelder Brücke zu verzichten und sie nur noch als Rad- und Fußweg zu nutzen.

Das kann aber nur einhergehen mit einer Verminderung des Verkehrs in der Stadt. Die Brücke zu schließen und den Verkehr über andere Straßen zu leiten, damit hätte ich große Probleme.

„Wir brauchen diesen Nordostring ganz einfach nicht mehr“

Unternehmer aus der Region wollen den Verkehr zwar nicht vermindern, aber ihn unter die Erde in einen Tunnel verbannen. Was halten Sie von der Idee eines Nordostrings im Tunnel und auch eines Teils der B 27?

Gar nichts, weil noch mehr Verkehr generiert wird, den die vorhandenen Straßen überhaupt nicht aufnehmen können. Insbesondere Ludwigsburg wird auf der B 27 als erstes ein großes Problem bekommen. Als die Tunnel-Befürworter ihre Pläne vorgestellt haben, kam ich mir vor wie in einer Veranstaltung in den Siebzigerjahren, als der Tiger noch im Tank war. Wir müssen aber auf die zukünftige Situation schauen. Ich gehe davon aus, dass wir angesichts der Veränderungen in der Automobilindustrie einen massiven Arbeitsplatzverlust in der Region haben werden. Es ist schade darum, aber es sind in der Vergangenheit viele Fehler gemacht worden, die nun zu dieser Konsequenz führen. Wir brauchen diesen Nordostring ganz einfach nicht mehr, weil es den Verkehr überhaupt nicht mehr geben wird. Von dem Schaden, der im Erdreich durch diesen Tunnel angerichtet werden würde, möchte ich gar nicht sprechen.

Aber Kornwestheim bekommt einen schönen Landschaftspark, sagen die Initiatoren.

Kornwestheim bekommt aber auch einen großen Tunneleingang auf jetzigem Bodenniveau. Meine Fraktion ist von diesem Projekt überhaupt nicht überzeugt.

Was sind Ihre Alternativvorschläge?

Wir müssen schnellstmöglich versuchen, den Verkehr auf die Schiene zu bringen – sei es durch die Stadtbahn von Ludwigsburg nach Remseck, sei es durch den Ausbau der Stadtbahn im Stuttgarter Norden, vielleicht auch mit einer Verbindung nach Kornwestheim, sei es durch den Ausbau der S-Bahn und der Schusterbahn. Und wir müssen die Infrastruktur für die Fahrradfahrer im Stadtgebiet verbessern.

Mehr Stadt- und S-Bahnen helfen aber nicht, wenn Unternehmen Waren von A nach B transportieren müssen.

Das stimmt. Aber die Firmen werden ihre Lagerhaltung wieder ausbauen und sich einen Vorrat anlegen müssen. Die Just-in-time-Lieferung kann nicht das Modell für die Zukunft sein. Und die Firmen müssen die Bahn für ihre Logistik nutzen, was natürlich heißt, dass die Bahn ihr Angebot für den Güterverkehr attraktiv gestalten muss. Das hat man in den vergangenen Jahrzehnten versäumt. Man hat den Güterverkehr stiefmütterlich behandelt, weil man effizient sein und an die Börse gehen wollte. Das rächt sich jetzt bitter. Das ist eines der Zukunftsprojekte für den Bund, und ich setze da ganz auf eine andere Bundesregierung.

Haben Sie mit Ihren Parteifreunden aus der Region schon ein ernstes Wörtchen geredet, weil die für den Ausbau der Schusterbahn den Kornwestheimer Pbf umfahren wollen?

Ich habe es nicht getan, da wir ganz einfach nicht eingebunden wurden, die Kollegin Edda Bühler hat das übernommen. Wir haben deutlich gemacht, dass Kornwestheim auf keinen Fall abgehängt werden kann. Uns ist klar, dass man so eine Brücke, wie es sie in Zuffenhausen für die S 6 gibt, nicht von heute auf morgen bauen kann. Unser Vorschlag ist es, den Takt der Schusterbahn zu erhöhen um zu sehen, wie die Bahn angenommen wird und wie sich die Bewegungsströme verändern. Parallel dazu sollten die Planungen für den Bypass angegangen werden.

„Wir müssen den vorhandenen Verkehrsraum anders nutzen“

Beim Fahrradfahren gibt’s gerade einen Boom und andernorts werden Fahrradwege aus dem Boden gestampft. Nur in Kornwestheim passiert nichts.

Neue Radwege sind wichtig, aber dazu müssen wir den vorhandenen Verkehrsraum anders nutzen und vielleicht auch mal zugunsten der Fahrradfahrer den einen oder anderen Fahrstreifen oder Parkplatz opfern.

Wo sehen Sie in Kornwestheim Mängel bei den Radwegen?

Ich halte nichts davon, vor einer Kreuzung einen Radweg auszuweisen, der dann kurze Zeit später wieder endet, weil irgendwelche Parkplätze im Weg sind. An der Ludwigsburger Straße ist das zum Beispiel so. Auch die Regelung am Kreisverkehr Lindenstraße ist vielen Radfahrern nicht klar. Sie nutzen nicht, wie sie es sollen, die Fahrbahn, sondern fahren über den Gehweg, wo es immer wieder zu Gefährdungen von Fußgängern kommt. Auch die gemeinsamen Fuß- und Radwege sind ein Relikt aus der Vergangenheit, als es weniger Fahrräder gab und insbesondere keine E-Bikes. Meiner Ansicht müssen Fahrradfahrer auf einen geschützten Streifen auf die Fahrbahn.

Die Grünen haben jüngst einen Blühstreifen angelegt. Auf der anderen Seite werden weitere Wohngebiete in Kornwestheim ausgewiesen. Das passt doch irgendwie nicht zusammen, oder?

Wir sind in der Zwickmühle, bezahlbaren Wohnraum schaffen zu müssen und gleichzeitig auch Grün zu erhalten. Bei der Nachverdichtung im Stadtgebiet haben wir das obere Ende erreicht. Wir müssen jetzt auch einmal den Blick darauf werfen, betonierte Flächen wieder aufzubrechen und zu renaturieren.

Haben Sie eine Fläche im Auge?

Man könnte das zum Beispiel dort machen, wo früher die Eishalle stand – bei Erhalt der Skaterbahn und der Fläche, die die Jugendverkehrsschule nutzt.

Hat Kornwestheim das Ende des Bevölkerungswachstums erreicht?

Wir nähern uns diesem Punkt. Kornwestheim hat das Problem, dass wir auf dem engen Raum keine weiterem Entwicklungsmöglichkeiten mehr haben. Wir stoßen überall im wahrsten Sinne des Wortes an die Grenze. Wir werden keinen Wohnraum mehr schaffen können für 5000 oder 10 000 Menschen, weil dafür ja auch die entsprechende Infrastruktur geschaffen werden müsste. Das, was jetzt noch kommt, zum Beispiel das Wohngebiet an der Zügelstraße, darf nicht nach einem 08/15-Konzept eines Bauträgers verwirklicht werden, sondern es muss klimaverträglich, ökologisch und grün sein. Wir müssen den Schwerpunkt künftig darauf legen, das Vorhandene neu zu überdenken und neu zu entwickeln.

Sie haben im Wahlkampf angekündigt, 1000 Bäume pflanzen zu wollen. Wie weit sind Sie damit?

Wir haben noch weitere vier Jahre politischer Gestaltung vor uns, in diesem Jahr haben wir mit einem schnell umgesetzten Blühstreifen eine Anregung gegeben.