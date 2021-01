Kornwestheim „Wir motivieren nicht zu Privatanzeigen“

Was genau passiert, wenn eine Bürgerbeschwerde auf dem Rathaus eintrudelt, führt das Team des Fachbereichs in der Stellungnahme weiter aus. Zunächst klären demnach Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bußgeldstelle, ob es sich wirklich um eine Ordnungswidrigkeit handelt. Nicht jedes Verhalten, das als störend empfunden werde, sei ein Vergehen, das geahndet werden müsse. Kein Kavaliersdelikt sei es aber zum Beispiel, wenn Feuerwehrzufahrten oder Zufahrten für Rettungsfahrzeuge zugeparkt würden – im Zweifel hat die Stadt gar keinen Ermessensspielraum, wenn die Unfallgefahr hoch ist oder gar Leben und Gesundheit von Menschen in Gefahr sind. Allerdings gehe man generell „sensibel mit dem Thema Privatanzeigen“ um, heißt es aus dem Rathaus. Bei Nachbarschaftsstreitigkeiten verweise die Stadt auf Zivilgerichte oder versuche, die Konflikte zu schlichten und einvernehmliche Lösungen zu entwickeln.