Kornwestheim „Wir müssen richtig viel tun“

Kornwestheim - Am Samstag kommt die Klimawerkstatt zum ersten Mal nach Kornwestheim. Veranstaltet wird der Online-Vortrag in Kooperation mit der Verbraucherzentrale und der Energieagentur Kreis Ludwigsburg (Lea). Dabei sollen die Fragen der Bürger rund um Fotovoltaik-Anlagen geklärt werden. Warum das ein wichtiger Schritt in der Energiewende ist, erläutert Cordula Wohnhas.