Kornwestheim „Wir müssen zeigen, wofür wir stehen“

„Wofür steht unsere Partei?“ Viele Menschen wüssten das nicht mehr. An einem Wahlkampfstand habe ihm vor einiger Zeit ein Mann etwas gesagt, was ihm in Erinnerung geblieben sei: „Die SPD brauche ich nicht, erst dann, wenn es mir wieder schlecht geht.“ Das beschreibt das Dilemma der Sozialdemokraten in einer immer stärker Ich-zentrierten Gesellschaft wohl ganz gut.

Stoch hat indes auch Lösungsansätze im Gepäck. Hier zeigt sich ein Vorteil der Oppositionsrolle, die den Sozialdemokraten in Baden-Württemberg gegeben ist, wenn schon nicht im Bund: Ohne Rücksicht auf einen Koalitionspartner kann Stoch auch härtere Worte sprechen. Er erinnert daran, wie Olaf Scholz den Klimapakt-Kompromiss als Erfolg verkauft habe. „Viele von uns haben dabei aber doch die Faust in der Tasche geballt“, sagt Stoch. Der Sozialdemokrat wirbt zwar nicht dafür, keine Kompromisse mehr einzugehen. Aber doch für eine klarere Kante, dafür, trotz all der Kompromisse klar zu machen, was Sozialdemokraten umsetzen würden, wenn sie allein entscheiden könnten. Thema Wohnungsnot: Dass die Menschen wegen teurer Wohnungen nicht mehr in einer Stadt wie Stuttgart wohnen könnten, dann aber wegen Fahrverboten nicht einmal mehr zu ihrem Arbeitsplatz kämen – das richtet er als Kritik klar in Richtung der baden-württembergischen Grünen.

Stoch schwenkt auch über zu Themenbereichen wie Bildung und Digitalisierung und betont, hier gebe es Ansätze für eine künftige sozialdemokratische Politik. „Wir müssen den Wert gesellschaftlichen Zusammenhalts wieder deutlich machen“, sagt der SPDler. Und stellt durchaus in Frage, ob der Markt wirklich an jeder Stelle alles regele – Stichwort wieder Wohnungsmangel – oder ob der Staat nicht doch in manchen Bereichen wieder präsenter sein müsse.