Kornwestheim Wird Kornwestheim „Hafenstadt“?

Die Situation auf den griechischen Inseln haben auch SPD, Grüne und Linke in ihrem Schreiben an die Stadtverwaltung und die anderen Fraktionen thematisiert. „Die Stadt Kornwestheim und der Gemeinderat fordern die Bundesregierung auf, zur Entspannung der Lage auf den griechischen Inseln ebenfalls eine Möglichkeit für Kommunen zu schaffen, von dort unbegleitete Minderjährige und Familien mit minderjährigen Kindern aufzunehmen“, heißt es in dem Antrag, für den eine weitere Fraktion stimmen muss, damit er im Gemeinderat eine Mehrheit findet. Es seien, so schreiben die Antragsteller, „dramatische und unhaltbare Zustände insbesondere für Kinder, Frauen und Familien“.