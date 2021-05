Kornwestheim Wirte brennen darauf, wieder zu öffnen

Applauy-Wirt Ralph Wagner spricht von den drei Gs: geimpft, genesen oder getestet

„Wir haben uns erst einmal ein Bier aufgemacht“, erzählt Ralph Wagner, Inhaber des Applaus am Marktplatz. Vor allem dass das Land die Gastronomie für außen und innen erlaubt, sei für sein Lokal eine erlösende Botschaft gewesen. „Bei der aktuellen Wettersituation hätte es uns nur wenig gebracht, nur die Terrasse zu öffnen“, sagt Wagner. So wird das Applaus voraussichtlich am Mittwoch oder Donnerstag mit einer kleineren Karte öffnen. „Unser Personal steht in den Startlöchern. Dank der Kurzarbeit haben wir zum Glück keinen Mitarbeiter verloren“. Bevor sein Lokal seine Türen öffnet, freut sich Ralph Wagner, an diesem Samstag erst mal sein Personal geschlossen wiederzusehen. „Da werden wir auch absprechen, wie wir die geplanten Maßnahmen umsetzen.“ So wird sein Servicepersonal erst einmal als Kontrolleure gefragt sein. Nach dem Nachweis der „drei Gs, geimpft, genesen oder getestet“, wie es Wagner beschreibt, würden die Daten der Gäste zum einen händisch, zum anderen digital über die Luca-App aufgenommen.