Kornwestheim Wo der Rote Flitzer den Sommer verbringt

Retter der Nebenbahnen

Eigentlich sind die zwei Schienenbusse – der VT (Motorwagen) und der VS (Steuerwagen) – in Kornwestheim beim Förderverein Schienenbus in der Bolzstraße stationiert. Den Sommer aber verbringen sie seit einigen Jahren im Kraichgau. Mit Hilfe des Roten Flitzers erhält der Förderverein Krebsbachtalbahn die 1902 errichtete Strecke am Leben. Jeden Sonntag, an Feiertagen und einmal im Monat am Mittwoch schlängelt sich der Schienenbus längs des Krebsbachs – nicht nur, wie der Vorsitzende Hans-Joachim Vogt betont, um den Gästen die Schönheiten der Region zu zeigen, sondern verbunden mit der Hoffnung auf einen regelmäßigen, tagtäglichen Personenverkehr, um das nördliche Kraichgau besser an die Region Heilbronn anzubinden. Der Förderverein, 70 Mitglieder stark, sieht Potenzial für einen Regelverkehr – am besten zwischen Neckarbischofsheim und Bad Rappenau. Das Land Baden-Württemberg hat Zweifel, aber Untersuchungen in Auftrag gegeben. „Retter der Nebenbahnen“ wurde der Schienenbus einst auch genannt, weil er ohne großen Aufwand und kostengünstig auf den abseits liegenden Strecken eingesetzt werden konnte. Vielleicht rettet der Rote Flitzer ja auch die Krebsbachtalbahn?