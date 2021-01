Bleibt noch die Frage: Wann eigentlich müssen die Mülltonnen am Gehwegrand oder am äußersten Straßenrand stehen? Spätestens morgens um 6 Uhr, lautet die Antwort der AVL. Wer sich wegen der Müllabfuhr nicht in der Nachtruhe stören lassen will, der darf die Mülltonne auch am Vortag ab 17 Uhr an Ort und Stelle platzieren. Und nach der Leerung? Da sind, so steht es in der Abfallwirtschaftssatzung, „die Abfallbehälter unverzüglich wieder vom Straßenrand oder Gehweg zu entfernen“.