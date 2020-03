Kornwestheim Wo es weiterhin Filme gibt

Die Kreissparkasse Ludwigsburg hat sich entschlossen, eine Reihe von Filialen zu schließen. Es kämen immer weniger Kunden, hat das Kreditinstitut beobachtet, stattdessen würden viele Menschen den Kontakt per Telefon suchen. Aus diesem Grund sei die telefonische Erreichbarkeit deutlich verstärkt worden, heißt es in einer Pressemitteilung. Ab heute sind im Landkreis nur noch elf Filialen geöffnet, darunter auch die in den Containern in der Kantstraße in Kornwestheim, in der Cannstatter Straße in Remseck-Aldingen und die Hauptstelle in Ludwigsburg am Arsenalplatz. Die Geldautomaten und Selbstbedienungsterminals stünden überall uneingeschränkt zur Verfügung, so die Kreissparkasse. Beratungstermine bietet sie nur noch telefonisch, im Chat oder per Videoberatung an.