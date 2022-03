Der AOK-Radtreff hat wieder losgelegt. Auf dem Marktplatz an der Stuttgarter Straße trafen sich am Dienstagabend um 18 Uhr rund 30 Radlerinnen und Radler, um unter Führung von Organisator Kurt Mahninger (auf dem Foto vorne in der grünen Jacke) durch Kornwestheim und vor allem durch die Umgebung zu touren. Zum Auftakt ging es nach Stuttgart zum Max-Eyth-See, insgesamt legten die Fahrradfreunde bei ihrem ersten offiziellen Treffen um die 30 Kilometer zurück. Bei den Ausfahrten des AOK-Radtreffs, den Mahninger unterm Dach der Skizunft Kornwestheim organisiert, finden sich die Radler in verschiedenen Gruppen zusammen. Die einen sind etwas schneller, die anderen etwas langsamer unterwegs. Willkommen ist jeder, der ein verkehrssicheres Fahrrad hat und damit auch sicher fahren kann – dienstags um 18 Uhr und freitags um 14 Uhr. Jedes Jahr geht es pünktlich zur Umstellung auf die Sommerzeit wieder los. Nur waren zuletzt in Zeiten von Corona wenige Fahrten möglich gewesen. Das soll sich jetzt ändern. Und wenn die Uhr dann wieder auf Winterzeit umgestellt wird, ist noch lange nicht Schluss. Dann geht es ohne die AOK als Angebot der Skizunft weiter. Informationen hierzu und zu allen Aktivitäten des Radtreffs gibt Kurt Mahninger telefonisch unter 0 71 54 / 2 20 58 oder per E-Mail an kurt.mahninger@gmx.de.