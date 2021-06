Kornwestheim Wo sich Geschichte zusammenfügt

Vermittelt wird aber auch, wie Kinder in früheren Zeiten gespielt haben, und vor allem: mit welchen Spielsachen. Dabei gibt es eine Premiere: Erstmals hat Saskia Dams eine Ausstellung in einem der Kornwestheimer Museen mit Exponaten aus der Stadtgeschichtlichen Sammlung ergänzt. Jene Sammlung war bis Ende 2019 in der Mühlhäuser Straße 14 untergebracht, inzwischen lagert ein Großteil der Gegenstände in der alten Bücherei in der Kantstraße. Der Verein für Geschichte und Heimatpflege hatte die Sammlung vor drei Jahren der Stadt als Schenkung überlassen. Seit Beginn 2020 wurde sortiert, katalogisiert, ausgewählt, weggeworfen – ein Ende ist noch nicht in Sicht. Schnell war allerdings klar, dass sich zahlreiche Artefakte für vielerlei Ausstellungen eignen würden, zum Beispiel im Schulmuseum. „Es ist sagenhaft, was wir in der Stadtgeschichtlichen Sammlung alles gefunden haben“, so Dams.