Kornwestheim - In den vergangenen Tagen hat die Stadtverwaltung ein Hygienekonzept sowohl für die Wochenmärkte auf dem Marktplatz (Dienstag und Freitag) als auch für den Bauernmarkt auf dem Holzgrundplatz am Samstag entwickelt. Man wolle verstärkt auf die Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln aufmerksam machen und zudem für mehr Klarheit sorgen, so die Stadt in einer Pressemitteilung.