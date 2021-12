Kornwestheim Wohin mit dem Tannenbaum?

Die Stadtverwaltung wird – wie im vergangenen Winter – einige Sammelstellen einrichten, an denen die Weihnachtsbäume kostenlos entsorgt werden dürfen. In Pattonville ist der Zweckverband für die Sammelstellen verantwortlich. Die Plätze werden entsprechend beschildert. Abgeben kann man die Bäume zwischen dem 6. und 10. Januar an diesen Orten: