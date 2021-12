Kornwestheim Wohin mit der Zigarette?

Der Zigarettenmüll muss dann auch getrennt vom restlichen Müll entsorgt werden?

Ja, das auf jeden Fall. Es gibt da schöne Konzepte und Initiativen, bei denen die Kippen weiterverarbeitet werden. In Möglingen gibt es so etwas zum Beispiel. Dafür ist es aber wichtig, dass die Kippen trocken sind. Deshalb wäre es sinnvoll, solche Behälter anzubringen, in denen sie trocknen können.

Sind Sie generell gegen das Rauchen?

Ich selbst rauche seit 15 Jahren nicht mehr, aber wir wollen hier keine Kampagne gegen Raucher starten. Wir wollen ihnen nur die Chance geben, die Kippen richtig zu entsorgen. Im Wasser braucht so ein Zigarettenstummel sieben bis 15 Jahre, bis er sich auflöst. Und er schwemmt viele Giftstoffe in unser Wasser, da denke ich noch nicht einmal an Nikotin, sondern an zig andere schädliche Stoffe.