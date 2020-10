Kornwestheim Wohltätigkeitskonzert muss entfallen

Guter Dinge ist der Verein allerdings, dass das Sinfonieorchester der Städtischen Orchester unter Leitung von Andreas Kreisel das Herbstkonzert am 18. Oktober, 18 Uhr (Einlass ab 17.30 Uhr), in der katholischen Kirche St. Martinus, Johannesstraße 21, abhalten kann. Es wäre das erste Vereinskonzert in diesem Jahr, in dem wegen der Pandemie „alles ein wenig anders“ ist, wie die Musiker mitteilen. „Es ist nicht möglich, dass alle Musikerinnen und Musiker des Orchesters gemeinsam musizieren.“ Aus diesem Grund werde das Sinfonieorchester in verschiedenen Besetzungen musikalisch unterhalten. Wegen der Infektionsgefahr verzichtet der Verein auf den Kartenverkauf und bittet um Spenden für die Nachwuchsarbeit.