Kornwestheim Wohnraum-Konzepte dringend gesucht

Kornwestheim - Teilweise sind die Herangehensweisen verschieden. Zum Beispiel in der Frage, wie viel freier Markt es denn am Ende noch sein darf und wie sehr der Fokus auf öffentlichen Trägern wie der Städtischen Wohnbau liegen sollte. Aber grundsätzlich eint die Kornwestheimer Stadträte quer durch alle Fraktionen der ehrliche Wunsch, ausreichend bezahlbaren Wohnraum für die Bürger bereit zu stellen. Das macht sich auch bei mehreren Anträgen bemerkbar, mit denen sich die Kommunalpolitiker derzeit im Rahmen der Haushaltsberatungen befassen. • Beispiel 1: Die sozialdemokratische Partei schlug vor, die Sozialbindung bei künftigen Baumaßnahmen auf 30 Prozent festzulegen. Dieses knappe Drittel des Wohnraums in Neubauten soll demnach über einen Zeitraum von 15 Jahren maximal zur ortsüblichen Vergleichsmiete vermietet werden – das sind laut Mietspiegel derzeit etwa neun Euro pro Quadratmeter. Bislang galt diese Kornwestheimer „Bremse“ schon für 20 Prozent der neuen Wohnungen, im Ausschuss für Umwelt und Technik (AUT) stimmte nun die Mehrheit der Stadträte – Gegenstimmen kamen aus der CDU – der Zehn-Prozent-Steigerung zu. • Beispiel 2: Auf Antrag der Fraktion Grüne/Linke soll die Städtische Wohnbau sich mit Konzepten analog zum „Karlsruher Modell“ auseinandersetzen. Karlsruhe schafft – auch finanzielle – Anreize für Immobilienbesitzer, Leerstände zu vermieten, und zwar an ärmere und wohnungslose Menschen. In Kornwestheim versucht sich die Caritas bereits an ähnlichen Projekten, und nun wollen die Stadträte prüfen, ob auch die Verwaltung in Zusammenarbeit mit der Wohnbau dergestalt aktiv werden könnte. Einstimmig beschlossen die Ausschussmitglieder, dass Karlsruher Experten im Aufsichtsrat der Wohnbau zumindest einmal von ihren Erfahrungen berichten sollen.