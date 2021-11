Kornwestheim - Mitten in der Nacht von Samstag auf Sonntag – etwa um 0.30 Uhr – brach in einem Mehrfamilienhaus in der Ludwig-Herr-Straße in Kornwestheim ein gefährlicher Wohnungsbrand aus. Die 44 Jahre alte Mieterin versuchte zunächst, das Feuer selbstständig zu löschen, was aber nicht funktionierte. In der Folge alarmierte sie die übrigen Mieter in dem Wohnhaus, kurz darauf rückte auch die Kornwestheimer Feuerwehr an.