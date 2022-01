Kornwestheim Wohnungsbau im Westen geht voran

Werden Häuser abgerissen?

Das Haus Bolzstraße 139, eine letzte Reminiszenz ans frühere Aussehen der Siedlung, soll abgerissen werden. Teils haben die Mieter die Wohnungen schon verlassen. Das Potenzial des Grundstücks, erläutert Michael Pfefferkorn, werde mit dem eher kleinen Gebäude nicht ausgenutzt. Dort soll ein größerer Neubau entstehen.

Wie werden die Freiflächen gestaltet?

Auf den Flächen zwischen den Häusern hat Vonovia Parkplätze angelegt – 130 Stellplätze kommen hinzu – sowie Bäume und Hecken gepflanzt. Hinter den Häusern entsteht ein Spielparcours für die Kinder. Sie hoffe, dass die Höfe auch zu Treffpunkten für die Bewohnerinnen und Bewohner werde, sagte Architektin Senta Englert, als Senior-Referent zuständig für das Projekt in Kornwestheim, beim Rundgang. 352 Fahrradstellplätze legt Vonovia an. Für Fledermäuse, die zuvor in den Bäumen auf dem Areal gelebt haben, sind Nistmöglichkeiten in die Fassade eingelassen worden. Die Bolzstraße soll nach Abschluss der Arbeiten neu gestaltet werden. Die Stadt hat Vonovia Flächen am Straßenrand, die das Wohnungsbauunternehmen nicht mehr benötigt, abgekauft. Vis-à-vis der Eugen-Bolz-Schule hat Vonovia zwei Ladesäulen für E-Fahrzeuge angelegt und einen Stellplatz für ein Car-Sharing-Auto angelegt.

Wie entwickeln sich die Mieten?

34 Millionen Euro investiert das Bochumer Wohnungsbauunternehmen in die Häuser an der Bolzstraße. Das sei, sagt Württemberg-Regionalbereichsleiter Michael Pfefferkorn, die größte Quartierentwicklung im Süden Deutschlands. Die Mieter müssen je nach Wohnhaus mit Mieterhöhungen zwischen 60 Cent und zwei Euro pro Quadratmeter rechnen. Bei den Heizkosten könnte es zu Einsparungen von bis zu 50 Cent pro Quadratmeter kommen, hofft Pfefferkorn. Sollten Mieter die Mieterhöhung nicht stemmen können, gibt’s auch eine Härtefallregelung. Von der, so der Regionalbereichsleiter Württemberg, hätten aber nur Mieter im einstelligen Prozentbereich Gebrauch gemacht.

Sind neue Häuser entstanden?

Zwischen Bolz- und Ebertstraße hat Vonovia zwei viergeschossige Holzhäuser errichtet. Diese Bauweise sei für Vonovia eine Premiere, sagt Michael Pfefferkorn. Die Wände sind teils mit Holz vertäfelt. Es dürfen gleichwohl Regale oder Bilder aufgehängt werden. „Kein Problem für spätere Mieter“, versichert Senta Englert. Die Mietpreise in den Häusern, die über einen Fahrstuhl verfügen, sind üppig. 15 Euro pro Quadratmeter verlangt Vonovia für die neuen Wohnungen in der Kornwestheimer Weststadt.

Was sagt die Oberbürgermeisterin zu der Quartierentwicklung?

Sie ist begeistert. „Es ist toll geworden“, sagte sie beim Rundgang. Das Projekt tue der Weststadt gut und verhelfe zu einem neuen Aufschwung. Und für das Wohnungsbauunternehmen sei die Kornwestheimer Bolzstraße zu einem Aushängeschild geworden. „Das ist wichtig für die Imagebildung.“