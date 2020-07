Kornwestheim - Zu einer wüsten Schlägerei ist es am Sonntagmorgen am Bahnhofsplatz gekommen. Die Betreiberin einer Gaststätte hatte eine fünfköpfige Gruppe, die ausgiebig dem Alkohol zugesprochen hatte, des Lokals verwiesen. Damit war ein 31-Jähriger nicht einverstanden und warf vor der Gaststätte eine Bierflasche und einen Stuhl nach der 38-Jährigen. Als weitere Gäste zur Hilfe kamen, flüchtete die Fünfergruppe auf den Bahnhofsvorplatz, wo es zur handfesten Auseinandersetzung kam. Der 31-Jährige holte sich eine blutige Nase, die 38-Jährige wurde leicht verletzt. Die Beamten hatten Mühe, die Gruppe in Zaum zu halten. Sie wurden von den Beteiligten teils beleidigt.