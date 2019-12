Kornwestheim Wüstenrot setzt auf Mietwohnungen

Nun kann das Vorhaben der WHS realisiert werden. Das Unternehmen war jedoch auch in der Zwischenzeit in der Sache nicht untätig. Auf Nachfrage teilt es mit: „Seit Sommer 2018 haben wir an der Bauantragsplanung gearbeitet und mit dem Baurechtsamt abgestimmt.“ Dabei habe man in Absprache mit dem Amt die Pläne optimiert.