Kornwestheim Yoga im Museum

Viele Kurse bietet die VHS für den Landkreis Ludwigsburg online an. Das gilt auch für den offiziellen Semesterauftakt am Mittwoch, 20. Oktober, 19 bis 20.30 Uhr, bei dem der Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar einen Vortrag mit dem Titel „Emils Welt“ hält. Er geht darin der Frage nach, in welcher Welt sein 2020 geborener Enkel Emil einmal leben wird. Yogeshwar: „Seine Generation wächst mit allerlei neuen Selbstverständlichkeiten auf: sprechenden Apparaten, künstlicher Intelligenz, einer neuen Medizin, aber auch mit Veränderungen im gesellschaftlichen Miteinander. Auf der anderen Seite es gibt besondere Herausforderungen: Klimawandel, Artensterben, Nachhaltigkeit und globale Instabilität.“

Über Anmeldeformalitäten zu den Kursen und über das neue Programm informiert die Schiller-VHS telefonisch unter 0 71 41 / 1 44 26 66, per E-Mail an info@schiller-vhs.de oder im Internet unter www.schiller-vhs.de. Das Programmheft gibt’s unter anderem in Buchhandlungen und in Rathäusern.

