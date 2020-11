Kornwestheim Zahl der Todesopfer im Landkreis steigt über die Hunderter-Marke

Kornwestheim - In Kornwestheim haben sich laut dem Ludwigsburger Landratsamt in den vergangenen sieben Tagen 81 Menschen nachweislich mit dem Corona-Virus infiziert. Der Zahl der bestätigten Fälle seit Beginn der Pandemie liegt damit bei 513 (plus acht zum Vortag). Aktuell sind in Kornwestheim 124 Personen infiziert (Stand: 13. November, 16 Uhr). Im gesamten Landkreis Ludwigsburg liegt die Zahl der Infizierten derzeit bei 1607. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank im Vergleich zum Vortrag um 5,7 auf 125,1. Die Zahl der im Zusammenhang mit Corona gestorbenen Menschen stieg in den vergangenen beiden Tage um sechs auf 101. Seit Ausbruch im Frühjahr wurden im Landkreis 7168 bestätigte Corona-Fälle gemeldet.