Stadträte: Bedürfnisse der Schulen abfragen

Von den anderen Fraktionen waren Stimmen zu hören, die zwar die Sinnhaftigkeit der fest installierten Anlagen nicht in Frage stellten, aber auch anmerkten, man müsse die Bedürfnisse der Schulen abfragen – eine entsprechende Übersicht erbat etwa Hans-Michel Gritz (SPD). Es gebe einen Unterschied zwischen Neubauten – wo es sinnvoll ist, RLT mitzudenken – und Bestandsschulen, in die neue Anlagen erst eingebaut werden müssten, so FDP-Mann Ender Engin. Dass man Förderchancen natürlich nicht verstreichen lassen solle, und die Raumlufttechnischen Anlagen auch der Kühlung an heißen Sommertagen dienen könnten, betonte Markus Kämmle (Freie Wähler).