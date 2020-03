Kornwestheim Zehn soziale Projekte sind 2020 geplant

Im vergangenen Jahr konnten fünf Projekte abgerechnet werden, sagte Tobias Zerulla von der Wüstenrot Haus- und Städtebau GmbH, die für die Stadt Kornwestheim das Angebot betreut. Dabei gab es einen Tanzkursus für Kinder und ­Jugendliche, Töpfern für Jung und Alt, einen Deutschkursus für Frauen, ein Theater-Integrationsprojekt und das Angebot „Bewusst leben – Stärken erkennen und nutzen“. 77 Menschen nahmen an den Aktionen teil, also 11 bis 15 Teilnehmer je Projekt. Abgebrochen werden musste das Vorhaben „Jugendfarm international“ wegen logistischer Probleme. Die Summe der kommunalen Zuschüsse war 2019 so gering wie noch nie. Das wird sich in diesem Jahr vermutlich aber ändern, denn für 2020 gab es sogar elf Anträge, von denen zehn ausgewählt wurden.