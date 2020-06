Kornwestheim Zehnjährige leicht verletzt

Kornwestheim - Leichte Verletzungen zog sich eine zehn Jahre alte Radfahrerin bei einem Unfall zu, der sich am Freitag gegen 18.20 Uhr ereignete. Die junge Verkehrsteilnehmerin wollte von der Jagststraße links in die Neckarstraße abbiegen. Dabei übersah sie einen von rechts kommenden Pkw und wurde von ihm erfasst. Die Zehnjährige stürzte und verletzte sich am Knie. Der 29 Jahre alte Autofahrer blieb unverletzt. Den Schaden an Fahrrad und Auto beziffert die Polizei auf rund 2600 Euro.