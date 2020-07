Kornwestheim Zehntausende Seiten Papier sparen

Kornwestheim - Dass das Thema E-Government in Kornwestheim in naher Zukunft in den Fokus rücken würde, das hatte sich bereits bei den Kommunalwahlen im Mai vergangenen Jahres abgezeichnet. Die Liberalen machten im Wahlkampf klar, dass sie es auf der Agenda haben, auch andere Stadträte – darunter die Grüne Canan Balaban oder auch Sozialdemokrat Florian Wanitschek – sind deutliche Verfechter von einem Mehr an Digitalisierung und einem Weniger an Papier.