Kornwestheim Zen per Zoom: Yoga gibt es nur noch digital

Sie wünscht sich, dass die Studios bald wieder öffnen können. „Sport tut Menschen gut und fördert die Gesundheit“, sagt Mehlo. Auch Ellen Morcher-Kipp ist für eine Öffnung unter entsprechenden Hygienemaßnahmen. „Yoga ist auch für die Psyche fördernd.“ Mit diesem Wunsch sind die beiden nicht alleine: Die Berliner Initiative „Wir sind Yoga“ forderte jüngst die Öffnung der Sport- und Yogastudios in einem offenen Brief an Bund und Länder, mit der Begründung, dass sportliche Betätigung einen wesentlichen Beitrag zur Virusbekämpfung leisten würde.