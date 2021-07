Kornwestheim Zerrissener Salat, faulende Kartoffeln

Kornwestheim - Am 29. und 30. Juni sind teils heftige Unwetter über die Region gezogen. Auch Landwirte kämpfen mit den Folgen des starken Regens. So sind auf dem Hof von Simon Sperling in Stuttgart-Mühlhausen Kartoffeln, Zwiebeln und Salate zerstört worden. Andreas Fritz, Pressesprecher im Ludwigsburger Kreishaus, sagt, dass die Unwetter in anderen Orten im Landkreis noch mehr Verwüstungen angerichtet haben. Örtlich liege das Getreide, zumal Wintergerste und Dinkel, „partiell bis großflächig“. Der Mais sei an einigen Stellen „umgekippt“ und werde wohl mit einem leichten Säbelwuchs weiterwachsen, sprich nicht besonders grade.