Kornwestheim Zerstörte Ersatzbänke und zerrissene Netze

Hohe Kosten

Becker spricht Probleme an, mit denen sich die Stadt schon länger herumschlägt und offenbar kaum hinterherkommt: Vandalismus auf den Sportplätzen, abseits der Spielzeiten, auch nachts. Ein Beispiel: „Auf den Kunstrasenplätzen auf dem ehemaligen ESG-Gelände und an der Bogenstraße mussten in den Jahren 2019 und 2020 insgesamt 19 Mal Netze geflickt werden“, informiert die städtische Pressesprecherin Marion Blum auf Nachfrage. In 20 Fällen seien die Netze sogar irreparabel gewesen und hätten ersetzt werden müssen. 65 Arbeitsstunden hat die Stadtgärtnerei dafür aufgewendet. Die neuen Netze für 13 Jugendtore und sieben große Tore für das Hauptspielfeld kosteten zusammen 1100 Euro. „Damit beläuft sich der finanzielle Aufwand für die Netze in den Jahren 2019 und 2020 auf 3700 Euro“, so Blum. Was es im laufenden Jahr koste, bewege sich sicher in ähnlichem Rahmen.