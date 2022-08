Kornwestheim Zeugen eines Einbruchs gesucht

Einem unbekannten Täter ist Montagnacht ein Einbruchsversuch an der Kornwestheimer Lembergstraße misslungen. Der Mann stieg gegen 1.20 Uhr über den Zaun eines Mehrfamilienhauses und gelangte so an die Terrassentür einer Erdgeschosswohnung. Dort soll er laut Polizei erst den Rollladen hoch geschoben und danach versucht haben, mit einem Hebelwerkzeug die Tür zu öffnen. Da dies mutmaßlich misslang, schlug der Unbekannte kurzerhand die Scheibe der Terrassentür ein.