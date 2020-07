Kornwestheim Zeugen gesucht

Kornwestheim - Das Polizeirevier Kornwestheim geht einer Unfallflucht nach. Zeugen, die den Vorfall am Mittwoch gegen 19.20 Uhr in der Max-Planck-Straße beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 07154 / 1 31 30 zu melden. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker, der wohl mit einem Lkw unterwegs war, streifte einen VW, der am Straßenrand auf einem Parkstreifen abgestellt war. Der Unbekannte hinterließ einen Sachschaden von etwa 5000 Euro und fuhr anschließend davon.