Thema: Schöpfung

So ging es vormittags – nach den allmorgendlichen Corona-Schnelltests – jeweils in einem Theaterstückchen um das Thema Schöpfung. „Theodor will’s wissen“ lautete stets das Thema. Mal ging es um die Schöpfung von Blumen, mal um die des Menschen. Die schlaue Tiffany hatte schließlich die Antworten parat. „Heute morgen hatten wir das Thema ‚Feuer und Flamme sein’“, ergänzt Sabine Hering und blickt in den Saal, wo im Casino das Motto förmlich greifbar wird. „Wir hatten das vor zwei Jahren schon einmal“, so die Jugendreferentin, „und diesmal haben sich die Kinder auch schon die ganze Zeit drauf gefreut.“ Einige haben sich sogar eigens superschick gemacht, mit Hut, Hemd und cooler Zocker-Sonnenbrille.