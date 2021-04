Kornwestheim Zocken, Planspiele und Gebärdensprache

„Gaming Day“ und Wilhelmabesuch

Drei der Projekte werden in diesem Jahr mit dem Kornwestheimer Jugendzentrum (Juz) verwirklicht. „Die Initiative der Jugendlichen war sehr unterschiedlich. Manche haben bei dem Antrag Unterstützung von uns gebraucht, manche hatten da schon klare Vorstellungen“, erzählt Dominik Christ, Sozialpädagoge im Juz. In der Einrichtung in der Stuttgarter Straße 207 wird es bald einen „Treffpunkt für Jugendliche mit gleichen Interessen geben“. Dabei hätte eine Gruppe Jugendlicher eine Möglichkeit gesucht, wo sie „sich treffen, über ihre Interessen plaudern und gemeinsam Zeit verbringen können. Dafür können sie unseren AG-Raum nutzen“, sagt Dominik Christ. Die Förderung von 100 Euro soll in die Anschaffung von Brettspielen fließen. Ebenfalls gespielt wird beim „Gaming Day“. An einem Videospieltag soll aber nicht nur gezockt werden, der Fokus liege auf einem gemeinsamen Miteinander der Heranwachsenden bei diesem Termin, der mit einem Grillabend im Anschluss abgerundet werden soll, blickt Christ voraus.