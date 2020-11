Kornwestheim Zu Büchern und DVDs kommen Schrauber und Laptop

Kornwestheim - Eine „Bibliothek der Dinge“ will die Stadtbücherei Kornwestheim einrichten. Dort sollen sich die Gegenstände finden, die man sich anschafft, dann aber nur einmal verwendet. Aber was soll angeschafft werden, damit es wieder ausgeliehen werden kann? Das will die Kornwestheimer Stadtbücherei mithilfe einer Umfrage herausfinden.