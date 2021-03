Kornwestheim Zu Fuß zur Schule – für die Kinder gar kein Problem

Die Resonanz auf das Projekt war durchweg positiv. Bei einer Befragung sagten 93 Prozent der Kinder, dass sie gerne zur Fuß zur Schule gehen würden. Auch die Eltern zeigten sich zufrieden und gaben Anregungen, was am Schulweg verbessert werden kann. An erster Stelle der Wunschliste ist ein Zebrastreifen auf der Pflugfelder Straße. Auf Rang Nummer 2: weniger Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto bringen, damit vor der Schule weniger gehalten und gewendet wird. Ein weiterer Vorschlag: mehr Kontrollen der Polizei und des gemeindlichen Vollzugsdienstes. Das Siegergeld soll unter anderem in einen Malwettbewerb, ein Banner und weitere Aktionen zur Verkehrssicherheit gesteckt werden. Und künftig soll zweimal im Jahr „Zu Fuß zur Schule“ stattfinden – auch wenn’s dann kein Geld mehr gibt. Ach so, wie halten es eigentlich die Lehrerinnen und Lehrer der Schillerschule mit dem Schulweg? Die Lehrkräfte, die in Kornwestheim wohnen, kommen auch per pedes oder mit dem Rad, versichert die Schulleiterin Ute Maucher.